LOSC - Galtier : "On a fait un non-match"

Dominé de la tête et des épaules hier soir par l'Ajax Amsterdam dans le cadre des 16èmes de finale aller de la Ligue Europa, le LOSC a fini par craquer en fin de match et s'est logiquement incliné (1-2). Après cette contreperformance, l'entraîneur des Dogues Christophe Galtier est passé en conférence de presse pour tenter d'expliquer ce résultat.

Ligue Europa - 16èmes de finales Lille 1 - 20 - 0 Ajax Amsterdam T. Weah 72'

Résumé 87' D. Tadic (P.)

89' B. Brobbey



"On a fait un non-match. Certes, il y avait la qualité de l'Ajax qu'on ne découvre pas. Mais par rapport à ce qui était prévu, par rapport à notre jeu, on a été en deçà de ce qu'on aurait dû faire. En première période, on a manqué de beaucoup d'intensité et de rythme. Quand on a réussi à récupérer le ballon, on l'a perdu de suite. Il y avait pourtant des possibilités sur les côtés, avec un jeu moins direct mais on n'a pas réussi à le faire. Ça a été mieux en seconde période mais dans l'ensemble, ça a été insuffisant. J'ai trouvé mon équipe un peu prise par l'enjeu, mes joueurs en dessous de leur niveau sur le plan technique. Je n'arrive pas à l'expliquer... Après le penalty, on est sortis du match..." a déploré le technicien français qui devra trouver des réponses avant le match retour le jeudi 25 février prochain aux Pays-Bas.