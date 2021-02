LOSC - Galtier : "On n'a joué qu'un seul match sur les deux"

L'aventure européenne du LOSC a pris fin de ce soir après une nouvelle défaite (2-1) face à l'Ajax Amsterdam. Une élimination logique pour les lillois qui pourront quand même nourrir des regrets à l'image de Christophe Galtier après-match.

"C'est une grosse frustration, mais il faut la gérer. On n'a joué qu'un seul match sur les deux. Le premier, même si on menait à 10 minutes de la fin... Pour se qualifier, il faut faire deux matchs de haut niveau. C'est l'Ajax en face, c'est une équipe qui a l'habitude de ces compétitions. Notre match aller a été plus que moyen même si on a mené 1-0 à un certain moment", a déploré le coach du LOSC au micro de RMC Sport.