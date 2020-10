LOSC - Galtier : 'On veut maintenir une exigence'

À la veille du déplacement des Dogues à Nice (dimanche, 17h), Christophe Galtier s'est exprimé devant les médias. il a notamment parlé de son groupe (au complet), ainsi que de la dynamique de ce dernier. "Tout le monde est opérationnel pour dimanche. Il y aura donc des choix à faire pour choisir un groupe de 20 joueurs. Le match de jeudi était engagé mais sans problème particulier. Tout le monde est à 100%. Il y a eu une préparation spécifique pour affronter Nice qui est un adversaire différent de Prague. On veut maintenir une exigence pour toujours performer. On pourrait dire que tous les voyants sont au vert, il faut donc faire attention à ce qu’ils ne passent pas au rouge par manque de détermination (..) Je me dois de maintenir l’exigence. Je dis à mes joueurs que nous avons un groupe de qualité, qui doit bien vivre ensemble mais que chaque joueur doit être exigent l’un avec l’autre. Il n’y a pas une équipe d’Europa League et de championnat. Nous devons être ambitieux et donc exigeants dans la préparation des matchs, d’accepter des décisions et ne pas se reposer sur nos lauriers."

L'entraîneur lillois en a également profité pour donner son point de vue sur son adversaire de dimanche, l'OGC Nice. "L’OGC Nice ? Le score qu’ils ont encaissé en Europa League interpelle, mais ce ne sera pas un match tranquille. Le Bayer est une équipe de niveau Champions League. Mon rôle est de maintenir mon équipe en éveil. Il y aura surement une réaction de la part de Nice. Je mets en garde mon groupe à ne pas tomber dans la facilité" a-t-il confié en conférence de presse.