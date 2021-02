LOSC - Galtier content pour Bradaric après son entrée et son but à Lorient

Dimanche après-midi, le Lille OSC a étrillé le FC Lorient (1-4, analyse et notes), à l'occasion de la 26ème journée de Ligue 1. Entré en jeu en toute fin de match (86ème) à la place de Jonathan Ikoné, Domagoj Bradaric a inscrit son tout premier but sous le maillot des Dogues d'une magnifique frappe croisée du gauche. Une sublime réalisation non célébrée par l'international croate. En conférence de presse à l'issue de la rencontre, Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, est revenu sur l'entrée en jeu du latéral gauche à un poste d'ailier.

"À 1-3, je voulais fermer un côté et je l’ai fait rentrer à ce poste car je l’avais déjà vu jouer à cette place avec son équipe nationale", a tout d'abord indiqué le technicien nordiste, avant d'évoquer la manière dont son protégé a "célébré" son but : "Ce but est bien pour lui, il n'est pas extrêmement heureux car il ne joue pas beaucoup en ce moment. Mais il va garder ce but en mémoire et cela va lui faire du bien au moral. Il aura l’occasion de s’exprimer encore", a assuré Christophe Galtier.