LOSC - Galtier décrypte les nombreux points forts du Stade Rennais

La 1ère journée de Ligue 1 édition 2020-2021, programmée ce week-end, va offrir de très belles affiches. Samedi soir (21 heures, Stade Pierre-Mauroy), le Lille OSC, quatrième la saison dernière, croisera le fer avec le Stade Rennais, troisième du précédent exercice. Une affiche entre deux candidats affichés au podium abordée en conférence de presse par Christophe Galtier, l'entraîneur des Dogues. Ce dernier s'attend à une opposition très relevée, face à un adversaire qu'il estime en avance sur son équipe.

"C'est un gros test pour nous. Nos projets ne sont pas les mêmes. Ils vont accélérer leur recrutement maintenant qu'ils sont sûrs de participer à la Ligue des Champions. C'est une équipe très difficile à jouer", a lancé le technicien nordiste devant les journalistes, et de dévoiler les points forts du club breton : "Son milieu de terrain et ses côtés. Quelle que soit l'animation au milieu, avec Nzonzi en sentinelle et deux joueurs au-dessus, il y a du volume. Sur les côtés, les latéraux participent beaucoup, et, devant, ils ont des qualités de déplacement avec deux faux pieds, notamment (Martin) Terrier. Ils ont beaucoup d'explosivité et de vitesse sur les côtés", a conclu un Christophe Galtier méfiant.