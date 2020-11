LOSC - Galtier devra faire sans latéral droit face à Saint-Étienne

Le calendrier soutenu de cette saison 2020-2021 met l'organisme des joueurs à rude épreuve et cette semaine Jérémy Pied (32 ans) en a fait les frais. Titulaire lors du nul (1-1) face à l'AC Milan, jeudi en Ligue Europa, le latéral droit lillois s'est blessé comme l'a révélé Christophe Galtier face à la presse. Résultat, Lille se déplacera à Saint-Étienne sans latéral droit.

Ligue 1 - 12e Journée

"Renato Sanches, Zeki Çelik et Jérémy Pied seront absents pour Saint-Étienne. Jérémy a ressenti une douleur à la 65ème minute et les examens ont confirmé une petite lésion musculaire qui va l'éloigner des terrains quelques semaines. J'ai deux possibilités : Reinildo avait rendu service à ce poste en cours de match mais j'ai aussi Tiago Djalo qui doit exister dans cet effectif. Depuis un certain moment, je le fais travailler à ce poste. Il est fort probable qu'il démarre demain", a commenté l'entraîneur du LOSC.