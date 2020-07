LOSC - Galtier donne des nouvelles de Sanches, Ikoné, et Bamba

Le week-end dernier, le LOSC annonçait que Renato Sanches, Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba avaient été testés positifs au coronavirus. Alors que le premier devait attendre d'avoir l'autorisation de voyager, les deux Français ont pu reprendre le chemin de l'entrainement (adapté) mardi dernier. En conférence de presse, et à deux jours d'un match amical contre le FC Bruges (samedi 18h00), l'entraîneur Christophe Galtier a donné des nouvelles de ses trois joueurs.

"Renato (Sanches) est toujours au Portugal. On attend de savoir quand il va pouvoir rentrer (il attend le résultat du dernier test). Il va bien physiquement et moralement." a déclaré le coach des Dogues à propos de son milieu de terrain. En ce qui concerne Bamba, il "a recommencé à travailler avec le groupe ce jeudi, il était en décalage". Ikoné lui aussi "travaille de manière adaptée". Le technicien a précisé que même si les deux joueurs vont "de mieux en mieux", ils ont été très "fatigués" par le virus et n'ont pas encore récupéré à 100% : "maintenant, combien de temps vont-ils mettre pour récupérer entièrement ? Pour encaisser la charge de travail, il faut être bien physiquement. Là, ils ne le sont pas". Les deux Lillois ne seront donc pas rétablis pour affronter Bruges.