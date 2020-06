LOSC - Galtier donne des nouvelles de Victor Osimhen

En conférence de presse ce vendredi midi, Christophe Galtier (53 ans), l'entraîneur du Lille OSC, a donné des petites nouvelles de Victor Osimhen. L'attaquant nigérian (21 ans, 13 buts et 4 passes décisives en 27 matches de Ligue 1 cette saison), qui est rentré au pays pour assister aux obsèques de son père, n'a toujours pas retrouvé le Domaine de Luchin. "Non, il n'est pas rentré du Nigéria", a indiqué le technicien nordiste devant les journalistes, et de préciser : "Il devait arriver aujourd'hui. Mais il est bloqué par la crise sanitaire car les frontières sont fermées".