LOSC - Galtier en attend plus de ses joueurs

Malgré la victoire de Lille face à Anderlecht (2-0), l'entraîneur Christophe Galtier n'a pas été entièrement satisfait par la prestation de ses hommes. Pour L'Equipe, l'ancien technicien de l'ASSE est revenu sur la rencontre. "À Bruges (0-2), l’organisation était très décevante", indique l'intéressé. "Là, je retiens notre envie d’aller tous ensemble vers l’avant et nos efforts collectifs. On a eu du mal à ressortir les ballons en première période. Mais l’organisation et l’animation défensive prennent forme. On est encore loin de ce que nous faisions offensivement il y a six mois. C’est normal."

Egalement interrogé sur le mercato des Dogues, Galtier est resté perplexe quant à la situation de son défenseur, Gabriel. "Il est sous contrat. À partir du moment où j’ai eu le feu vert des dirigeants, il joue. Il en avait envie et il rejouera. Il est toujours prévu qu’il parte. Tout le monde dit qu’il va aller à Naples. Je ne sais pas."