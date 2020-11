LOSC - Galtier encense Sven Botman

Sven Botman (20 ans) est arrivé à Lille lors du mercato estival contre 8 millions d'euros en provenance de l'Ajax Amsterdam, pour pallier au départ de Gabriel à Arsenal. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il le fait très bien, et participe au bon départ des Dogues cette saison. Un bon début de saison auquel n’est pas étranger ce "très bon défenseur", apprécie Galtier. "C’est un joueur qui a été formé à l’académie de l’Ajax et qui possède une qualité technique importantel a une bonne capacité à assimiler et à reproduire ce qu’on lui demande, à vite imprimer. Je suis très satisfait de ses débuts." poursuit l'entraîneur lillois.

L’international espoirs néerlandais sera de nouveau titulaire ce soir (21h) lors du choc contre l’OL, même si son entraîneur redoute un coup de mou. "La difficulté est qu’il n’a que 20 ans et qu’il enchaîne les matchs. Et il ne faut pas croire que les choses sont faciles quand on enchaîne tous les trois jours. Il doit donc être exigeant dans sa concentration et son efficacité", met en garde Galtier.