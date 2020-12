LOSC - Galtier est fier de la performance de ses joueurs face au Sparta Prague

Lille s'est imposé (2-1) ce jeudi soir face au Sparta Prague dans le cadre de la 5ème journée de Ligue Europa. Les Dogues se sont donc qualifiés pour les 16èmes de finale de la compétition. Présent en conférence de presse après la rencontre, Christophe Galtier a salué la prestation de ses joueurs.

"On est qualifiés. Les joueurs sont allés chercher cette qualification et le mérite leur en revient, dans un groupe qui était très ouvert. On est arrivé à se qualifier au soir de la 5e journée, c'est une performance. Je trouve qu'on a dominé le match, on a eu beaucoup de situations favorables, l'équipe a été très dynamique, la première mi-temps a été d'un rythme incroyable. On est menés contre le cours du jeu et être mené peut faire mal à la tête parfois. Mais les joueurs ont vite réagi. Les entrants ont été très bons et le mérite revient à la totalité du groupe, qui n'a jamais douté. Il fallait rester lucide et maintenir la pression sur l'adversaire, ne pas abdiquer et sur cela les joueurs ont été parfaits. Je suis fier d'eux et content pour eux. (Sur la première place du groupe qui se jouera à Glasgow) On est en tête, on verra l'état de forme du groupe. Les objectifs sont importants aussi en Championnat. Evidemment, on va vouloir garder cette place. Il y a peut-être un petit enjeu économique, et pour le tirage. On verra comment on récupère d'ici là. Faire démarrer certains joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu peut être intéressant" a déclaré le technicien lillois.