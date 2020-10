LOSC - Galtier et Bamba réagissent au tirage au sort de la C3

Ce vendredi a eu lieu le tirage au sort des phases de poule de la Ligue Europa. Lille a hérité d'un groupe ouvert, avec le Celtic Glasgow, le Sparta Prague et surtout l'AC Milan. Christophe Galtier, l'entraîneur du club nordiste, a réagi à propos de ce tirage : "C’est un groupe avec des clubs assez prestigieux comme l'AC Milan et le Celtic, notamment. Concernant le Sparta Prague, je n’ai pas encore assez de visibilité. Ça semble être un groupe ouvert dans une compétition que l’on jouera. L’objectif est de sortir des poules. Et après, évidemment, vous êtes tributaires du tirage. On va retrouver Rafael Leão, San Siro. Plus les déplacements seront courts, mieux ce sera pour la récupération. "

L'ailier lillois Jonathan Bamba a également réagi à ce tirage : "Toutes les compétitions sont bonnes à jouer. On a fait le travail la saison dernière pour jouer l’Europe. Ce n’est donc pas pour y participer et être défaitiste. On va la jouer avec tous nos atouts, d’autant qu’on a un groupe étoffé capable de jouer la Ligue 1 et l’Europa League. Quoi qu’il en soit, on jouera toutes les compétitions à fond". Les Dogues commenceront leur campagne le 22 octobre. On leur souhaite une longue aventure.