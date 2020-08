LOSC - Galtier et les Dogues ont 'le droit d'être ambitieux'

Pour la première journée de Ligue 1, Lille affrontera le Stade Rennais ce samedi 22 août. Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, s'est présenté en conférence de presse ce jeudi après-midi et a évoqué les nouveaux renforts lillois. "On a eu quatre nouveaux joueurs, par ordre d'arrivée, Lihadji, Botman, Ylmaz et David. Des très bons joueurs qui vont apporter une plus-value au groupe et à l'équipe. Après, reste le problème de l'intégration. Il faut être optimiste même si les matches amicaux ont été très moyens. La coupure a été longue, on met plus de temps pour retrouver les automatismes", a expliqué le coach des Dogues.

Même s'il faut "repartir de très loin", Galtier est "convaincu" que l'équipe sera "compétitive". "Le président est ambitieux, nous aussi. On a le droit de l'être. On a eu des départs importants et de belles arrivées, de belles acquisitions. Peu de clubs en France peuvent prétendre avoir eu de telles acquisitions. Après il y a un délai incompréhensible pour que ça tourne, et, ça, c'est mon travail", a conclu le technicien lillois. Pour rappel, le LOSC a vendu Victor Osimhen (Naples, 80M€) lors de ce mercato estival. Gabriel devrait également partir et rejoindre Arsenal.