LOSC - Galtier évoque "les difficultés dans le jeu" d'Ikoné

Le LOSC reçoit l'AS Monaco ce dimanche à 13 heures au stade Pierre Mauroy. Pour remporter ce choc de la 13ème journée de Ligue 1, les Lillois auront besoin d'un Jonathan Ikoné un peu plus en forme que sur ce début de saison. Si l'international français arrive à se montrer décisif depuis plusieurs matchs, il a quelques difficultés à trouver sa place dans l'animation offensive de Lille. Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a évoqué la situation actuelle de son numéro dix.

"Il nous avait fait une saison extraordinaire quand il est arrivé sans avoir des statistiques importantes. Il brillait avec sa capacité à jouer entre les lignes. Je lui ai dit "Dimanche, ça a été difficile à Saint-Etienne, mais ton but a une importance. Tu entres au Sparta et tu es décisif". C’est une vraie amélioration pour lui, il doit être exigeant avec lui-même pour être meilleur dans le dernier geste et être plus décisif. Il a un peu de difficulté dans le jeu. Il doit s’adapter en permanence avec l’alternance des postes, lors de la première saison, son poste était clair. Mais ça lui servira dans la deuxième partie de saison" a déclaré l'entraineur des Dogues.