LOSC - Galtier fier de ses joueurs après la victoire face au Milan AC

Lille s'est imposé à San Siro face au Milan AC (0-3) ce jeudi soir en Ligue Europa grâce à un triplé de Yusuf Yazici. Les Lillois n'ont pas fait de cadeaux au leader de Serie A, s'ils ont laissé la possession aux Milanais, les hommes de Christophe Galtier ont su être tranchant sur chacune de leurs contre-attaques. Grâce à cette victoire, le LOSC passe en tête du groupe H avec un point de plus que leur adversaire du soir qui descend à la seconde place. À la fin de la rencontre, Christophe Galtier a tenu à féliciter l'état d'esprit de ses joueurs.

"J'avais pensé que nous pouvions l'emporter, oui. Avec une stratégie et la volonté de nos joueurs de se surpasser. Mais 3-0, ici, je ne l'avais pas rêvé, non. On a connu un premier quart d'heure difficile. A partir du moment où notre organisation s'est mise en place, que le jeu s'est un peu plus ouvert, les joueurs se sont approprié le match. Ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Et ils se sont surpassés. C'était la clé de notre causerie. Je suis fier d'eux. Ils ont réussi une grosse performance. Sur un plan personnel, j'ai connu des grosses victoires avec Saint-Etienne en Coupe d'Europe. Mais battre Milan qui n'avait plus perdu depuis vingt-quatre matches, c'est sans doute mon plus bel exploit" a déclaré l'entraineur des Dogues.