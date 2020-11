LOSC - Galtier frustré du match nul face à Lyon

Suite au match nul de son équipe à domicile face à Lyon (1-1), l'entraîneur lillois Christophe Galtier s'est exprimé en conférence de presse sur la rencontre, notamment sur la défense solide des Gones. "Lyon a bien défendu avec un bloc bas compact et nous, nous avons manqué de créativité, d’agressivité offensive, de présence dans la surface de réparation. C’est difficile de mettre de la densité, les mains dans le cambouis, mais on aurait dû le faire. Je suis assez frustré de cela, même si l’histoire du match est particulière avec ce très bel arrêt de Mike, décisif. Et derrière, on a le bonheur d’ouvrir le score. On prend ensuite un but malchanceux, puis on a l’avantage numérique. On n’a pas su en tirer profit. Il y avait de la frustration, mais aussi un peu de colère dans le vestiaire, chez les joueurs. J’ai trouvé qu’on avait un manque de personnalité, on aurait dû créer plus de choses avec cet avantage numérique", a-t-il confié après le match.

Il a ensuite expliqué sa gestion de l'effectif, avec l'avantage numérique suite à l'expulsion de Marcelo côté lyonnais (50e). "Il me restait un temps de changement au moment où j’ai fait entrer Lihadji et David. J’avais ces remplacements en tête depuis un moment. J’ai mis du temps, car on joue tous les trois jours. J’avais la crainte d’une blessure, d’une fatigue et qu’on se retrouve à 10 contre 10, et qu’on perde donc cet avantage numérique. J’ai donc procédé à ce changement tardivement, c’est vrai", a conclu le technicien français.