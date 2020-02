LOSC - Galtier justifie la signature de Gaitan

Dans les toutes dernières minutes du mercato hivernal, le Lille OSC a frappé un joli coup sur le marché en obtenant le renfort de Nicolas Gaitan (31 ans) en provenance du Chicago Fire (MLS). Une arrivée justifiée ce lundi en conférence de presse par Christophe Galtier, l'entraîneur des Dogues : "L’élimination en Coupe de France et le contenu du match ont incité la direction à avoir une réflexion sur l’apport d’un joueur de 30 ans dans ce secteur-là. Sans la blessure de Yusuf (Yazici) et le retard de Timothy (Weah), Nico ne serait pas venu. Il n’y avait pas d’arrivées prévues, plutôt des départs. Mais on a fait le constat aussi que, sur certains matches, il nous manquait un peu de personnalité, de caractère. La direction a décidé de choisir de recruter un élément expérimenté qui a l’habitude de gérer ça", a confié le technicien nordiste au sujet de son nouveau joueur, pas encore prêt, et qui pourrait faire ses grands débuts en Ligue 1 à l'occasion de la réception de l'Olympique de Marseille (25ème journée), le dimanche 16 février prochain (21 heures, Stade Pierre-Mauroy).