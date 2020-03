LOSC - Galtier livre ses clés du match face à l'OL

Quatrième du classement (46 points), Lille accueillera l'Olympique Lyonnais, cinquième (40 points), avec la ferme intention d'éliminer un concurrent direct dans la course au podium. À deux jours de cette affiche capitale, qui clôturera la 28ème journée de Ligue 1, Christophe Galtier n'y est pas allé par quatre chemins lors de son passage en conférence de presse. L'entraîneur nordiste ne vise rien d'autre qu'une victoire, qui passera par un match plein de ses protégés.

"Lyon est performant à l'extérieur. C'est une équipe qui est sur une belle dynamique. Ils sont en forme, en confiance. Pour faire un résultat, on devra être à un top niveau. Il faudra l'emporter pour continuer notre course au podium. Je vois un match ouvert, rythmé, engagé. On va devoir être bon défensivement. Leur série de matches peut entraîner de la fatigue. On a cet avantage, mais on ne peut pas baser notre match sur cette éventuelle fatigue", a confié le technicien lillois, et de conclure : "Une victoire serait bienvenue, évidemment ! On verra après le match, mais ça permettrait de creuser un certain écart au moment de rentrer dans ce sprint final. On veut gagner".