LOSC - Galtier ne calcule toujours pas le PSG mais...

Contrairement aux saisons précédentes, le Paris Saint-Germain ne domine pas outrageusement la Ligue 1. En cet exercice 2020-2021, le club de la capitale est certes leader du classement (45 points) avant le coup d'envoi de la 22ème journée mais doit composer avec la concurrence du Lille OSC, deuxième (45 points), et de l'Olympique Lyonnais, troisième à seulement deux longueurs (43 points). Pour beaucoup d'observateurs de l'élite hexagonale, cette bataille dans le très haut du tableau est assurément une très bonne chose pour la compétitivité de notre championnat. Certains vont même jusqu'à espérer une lutte acharnée et pleine de suspense jusqu'à l'ultime levée. Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, est conscient de tout cela.

"Je le vois, je le lis, je l'entends. Je ne pense pas que les gens veulent voir spécialement Lille ou Lyon dans la bataille, mais ils veulent voir Paris en danger pour le titre national. Ils veulent une bagarre car il n'y en a pas eu depuis un certain moment. Souvent, à mi-parcours, Paris avait pris ses distances. Ce n'est pas le cas cette fois-ci pour différentes raisons. C'est vrai que l'opinion en général prend plaisir à voir Paris titiller par d'autres équipes, mais ce n'est pas lié à Lille ou Lyon. C'est juste que ça crée du suspense", a indiqué le technicien nordiste, qui reste malgré tout pragmatique et se refuse (pour l'instant ?) à rêver du titre : "Je regarde ce qui se passe derrière parce que plus on prendra de points d'avance, mieux ce sera. Et si on prend beaucoup de points d'avance, ça voudra dire qu'on est au contact de Paris".