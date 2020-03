LOSC - Galtier prend la défense de Bamba

Brillant la saison dernière (13 buts en 38 matches de Ligue 1), Jonathan Bamba (23 ans) a beaucoup plus de mal en cet exercice 2019-2020. L'ailier gauche du LOSC, avec seulement 1 but et 2 passes décisives en 25 rencontres de championnat, peine à confirmer son premier opus réussi dans le Nord de la France et est la cible de critiques plus ou moins justifiées. De passage en conférence de presse ce midi, Christophe Galtier, l'entraîneur des Dogues, a tenu à prendre la défense de son numéro 14.

"Jonathan Bamba est décisif depuis janvier, notamment par la passe. (...) C'est insuffisant, il le sait. Mais il apporte beaucoup à l'équipe. C'est un équipier, avec un grand E. Sa présence aide beaucoup Bradaric. Jonathan Bamba n'a pas surjoué la saison dernière, il a été au bon endroit au bon moment. Cette saison, c'est un peu plus difficile car les finisseurs sont nos attaquants de pointe. Jonathan comme d'autres sont finalement des passeurs, et dans ce registre, il est bon", a estimé le technicien lillois, et de conclure : "J'ai trouvé les sifflets lors du dernier match à domicile injustifiés. Il cherche à donner de bons ballons à nos attaquants. Il n'a pas la réussite de la saison dernière, mais il ne doit pas être obsédé par le but. Il doit être concentré sur son rôle".