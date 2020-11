LOSC - Galtier prévient ses joueurs avant Brest : 'Le match de Milan, c'est le passé'

Malgré la sublime victoire glanée sur la pelouse du Milan AC (0-3), jeudi soir en Ligue Europa, Christophe Galtier ne veut pas basculer dans l'euphorie. De passage en conférence de presse ce samedi après-midi, l'entraîneur du Lille OSC a été très clair : après deux points pris lors des deux derniers matches de Ligue 1, la victoire des Dogues à Brest, dimanche après-midi (13 heures, Stade Francis-Le Blé) pour le compte de la 10ème journée, est obligatoire.

"Sur les deux derniers matchs, nous n’avons pris que deux points, contre certes, de bonnes équipes. Puisque le groupe a de l’ambition, il va falloir aller chercher les points qu’on n'a pas pu prendre auparavant. Ça va être très difficile, Brest est une équipe bien organisée. On va devoir être dans l’organisation, l’intensité et le rythme. On doit être dans la capacité de faire mal à l’adversaire à chaque fois qu’on pourra le faire", a indiqué le technicien nordiste, et d'ajouter : "Le plus important est toujours le match d’après. Le match de Milan, c’est le passé. Cette performance va nous aider à nous qualifier, je l’espère. Maintenant, c’est Brest. Si nous restons sur les compliments, sur cette exposition de cette victoire, nous allons être un grand danger. Le devoir du staff et des joueurs cadres, c’est de vite basculer sur Brest et oublier Milan".