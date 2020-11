LOSC - Galtier prévient ses joueurs avant le déplacement à Saint-Etienne

Depuis le début la saison 2020-2021, le Lille OSC, deuxième de Ligue (21 points, 6 victoires, 4 nuls, 1 défaite), ne s'est jamais imposé en championnat après un match de Ligue Europa. Une anomalie pour Christophe Galtier. À la veille d'un déplacement sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne, prévu ce dimanche soir (21 heures, Stade Geoffroy-Guichard) en clôture de la 12ème journée, l'entraîneur des Dogues a été très clair lors de son passage en conférence de presse : il attend de son équipe qu'elle hausse son niveau de jeu.

"Il faut faire plus, il faut montrer le même visage que chez le Sparta (1-4), qu'à Milan (0-3), qu'en seconde période face au Celtic (2-2), ou même que jeudi soir (Ndlr, face au Milan AC 1-1), où le match était difficile pour les deux équipes, un match très fermé avec beaucoup de rythme et d'intensité. On doit présenter le visage d'une équipe européenne avec de l'intensité et de la densité athlétique, pour répondre à ce défi. Surtout ne pas faire comme à Brest (défaite 3-2, le 8 novembre dernier), où c'était open bar, pendant 35 minutes", a lâché l'entraîneur lillois devant les journalistes.