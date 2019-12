LOSC - Galtier regrette ce lourd revers qui fait 'tache'

A Monaco, le LOSC a conclu son année 2019 par une gifle (5-1) lors de la 19ème levée de Ligue 1. Malgré une bonne entame de match, les Dogues se sont effondrés défensivement et ont payé leurs laxisme et leurs erreurs. Christophe Galtier est contrarié par ce lourd revers qui vient griser une première partie de saison qu'il juge pourtant satisfaisante. "On n'a pas reconnu l'équipe. C'est vrai. C'est le constat. On avait pourtant bien démarré. Mais après, il y a eu trop d'erreurs et un manque d'agressivité défensive. C'était portes ouvertes, il n'y avait pas d'équilibre défensif. Il y a eu de grosses fautes de marquage, des duels aériens même pas joués. Cette défaite peut ternir une première partie de saison qui me semble pourtant satisfaisante, avec 31 points. C'est même une grosse tache" a-t-il déclaré.

Lors de cette première moitié de saison, les Lillois ont enchaîné les matchs entre les coupes nationales, le championnat et la phase de groupes de la Ligue des Champions. Toutefois, l'entraîneur nordiste n'a pas souhaité se cacher derrière une possible fatigue des organismes. "Fatigue physique ou mentale ? On ne peut pas lâcher aussi facilement, surtout quand on a nos ambitions" a-t-il expliqué, avant de donner des nouvelles de Yazici : "c'est le genou. Il y a eu une torsion. Ce n'est jamais bon. On va faire des examens" puis Ikoné : "c'est un gros coup."