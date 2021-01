LOSC - Galtier regrette d'avoir accordé du repos à ses joueurs

Le LOSC réalise une excellente première partie de saison jusqu'ici et pour récompenser ses joueurs, Christophe Galtier leur a accordé un peu plus de repos pendant la trêve. Second au classement à égalité de points avec le leader lyonnais, le technicien lillois a autorisé ses joueurs à reprendre l'entrainement 48h après la date initialement prévue. Présent en conférence de presse ce vendredi, l'ancien coach de Saint-Etienne semble regretter cette décision.

"C'est un débat oui. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Mais comment ne pas céder à la demande des joueurs quand ils font une série de 23 matchs avec une défaite en championnat et une en Ligue Europa ? Les 4 dernières séances se sont bien déroulées. Mais il a très certainement manqué cette cinquième séance qui fait mal et qui se rapproche des conditions de matchs" a déclaré l'entraineur des Dogues.