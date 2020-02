LOSC - Galtier reste muet concernant le podium

Le LOSC a bouclé hier soir une semaine à trois victoires en autant de matchs en championnat. Grâce à son succès à Angers (0-2), l'équipe nordiste revient à hauteur de Rennes à la troisième place. Christophe Galtier n'a pas caché sa joie après ce nouveau succès des siens. "C'est une magnifique semaine, je suis très fier de mes joueurs qui se sont investis à 150%. J'ai aimé la manière dont on s'est exprimé, la façon dont l'équipe a joué ensemble, on s'est créé beaucoup de situations, on en a concédé peu. Je suis bien content pour mes joueurs qui ont fait un match plein" a-t-il débuté.

Interrogé par la suite au sujet du podium, l'entraîneur lillois n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet. "Je ne veux pas en parler parce qu'il reste beaucoup de matches. C'est encore trop tôt, c'est un Championnat très serré, on est une équipe à géométrie variable. Évidemment que c'est fort agréable de vivre ce genre de semaine mais il est beaucoup trop tôt dans le Championnat pour dire qu'on va se battre pour la 3e place" a-t-il déclaré.