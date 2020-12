LOSC - Galtier revient sur la rotation effectuée lors de la défaite face au Celtic Glasgow

Le LOSC s'est incliné sur la pelouse du Celtic Glasgow (3-2) lors de cette 6ème journée de Ligue Europa. Cette défaite fait perdre aux Lillois leur première place du groupe H mais les hommes de Christophe Galtier se qualifient tout de même pour les 16èmes de finale de la C3 en terminant seconds. Présent en conférence de presse après la rencontre, l'entraineur des Dogues est revenu sur les changements qu'il a réalisés dans son onze de départ.

"Pour l'emporter ici, il fallait avoir un onze de départ plus classique chez nous. Après, ce choix a été dicté par l'état de forme des uns et des autres et par le calendrier qui nous attend derrière. On est déçus. Prendre trois buts, c'est beaucoup. Au total, on en encaisse cinq dans cette double confrontation face au Celtic (2-2 à l'aller, 2-3 au retour). Mais, à chaque fois, on a procédé à des changements de postes importants. On a marqué quatre fois contre eux mais cela n'a pas suffi. J'assume mes choix. Le onze donné ce matin aux joueurs tenait compte d'un état des lieux des uns et des autres" a déclaré l'entraineur de Lille avant de revenir sur la défaite face aux Écossais."Il y a eu des erreurs. On pourra débattre sur le onze de départ. Ce sont des choix importants par rapport à l'état de fatigue de joueurs avec lesquels on a beaucoup insisté. Mais les deux premiers buts sont évitables. Le premier, c'est une erreur de marquage sur coup de pied arrêté et, sur le deuxième, on doit dégager un ballon et mieux intervenir pour éviter le penalty. Ce sont des erreurs que l'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Il faut être beaucoup plus strict dans tous les secteurs. À ce niveau, ça ne pardonne pas" a affirmé Christophe Galtier.