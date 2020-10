LOSC - Galtier salue la prestation de ses joueurs en Ligue Europa

Le LOSC a parfaitement débuté sa campagne européenne ce jeudi soir. Les Lillois se son imposés (4-1) sur les terres du Sparta Prague lors de la première journée de la phase de poule de Ligue Europa. Face à un adversaire réduit à 10 pendant un grosse partie du match, les Dogues ont dominé la majeure partie de la rencontre, de quoi ravir Christophe Galtier.

"Nous avons fait une très bonne entame de match avec des situations très favorables et on aurait dû beaucoup mieux finir nos attaques. Ensuite on a cherché notre second souffle, a souligné Chritstophe Galtier. Nous avons eu le bonheur de profiter de la supériorité numérique et d’ouvrir le score. J’avais mis en garde mes joueurs à la mi-temps car deux défenseurs étaient avertis et dès l’entame on n’a pas défendu et on a pris ce but à 11 contre 10. On pouvait craindre une perte de confiance et non, L’équipe a bien joué, a marqué de beaux buts. Je suis content mais il y a eu des passages dans le match où on était à la recherche d’un second souffle. On a réussi à l’emporter donc ça crée une bonne dynamique de groupe et c’était très important de commencer par une victoire. C’est de bon augure" a déclaré l'entraineur lillois.