LOSC - Galtier satisfait du match nul à Nice

Ce dimanche, Lille et Nice se sont neutralisés (1-1), pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. L'occasion pour Christophe Galtier de revenir sur ce match en conférence de presse, à 4 jours d'affronter le Celtic Glasgow en Europa League. "Oui c’est un bon point. On est tombé sur une très bonne équipe qui nous a posé des problèmes. C’était un match très engagé entre deux clubs européens. On voulait vraiment l’emporter pour continuer notre série. Il faut parfois se contenter d’un point. On a néanmoins montré du caractère dans un match assez difficile à analyser à chaud. Mais je pense que le résultat est équitable", a confié le technicien des Dogues.

Ligue 1 - 8e Journée Nice 1 - 10 - 0 Lille K. Dolberg 49'

58' B. Yilmaz



"Il y avait eu beaucoup de changements dans les coups d’envoi de jeudi (contre le Sparta Prague) ou aujourd’hui. Je dois faire une gestion du temps de jeu de chacun. J’ai trouvé l’équipe bien physiquement. (...) Je pense que nous avons pu voir deux beaux buts. Nous allons maintenant nous projeter sur le match de jeudi face au Celtic", a-t-il conclu.