LOSC - Galtier se confie avant le choc contre l'OM

A deux jours de rencontrer l'Olympique de Marseille pour la clôture de la quatrième journée de Ligue 1, Christophe Galtier a donné son ressenti sur les chances lilloises. Face un OM battu par Saint-Etienne (0-2), quatre jours après son exploit à Paris (0-1), le LOSC devra se méfier d'un éventuel sursaut d'orgueil.

"Saint-Etienne a mérité sa victoire même si Marseille aurait pu revenir au score sur deux ou trois situations", a expliqué l'entraîneur des Dogues en conférence de presse. "Je suis quasiment sûr que l'on n'aura pas le même Olympique de Marseille dimanche soir au coup d'envoi. Il va y avoir une réaction parce que c'est toujours comme ça. Parce que cette fois-ci, l'entraîneur va démarrer avec un vrai attaquant de pointe et qu'il y aura sûrement plus d'intensité et d'agressivité de leur part."