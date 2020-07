LOSC - Galtier séduit par les débuts de Lihadji

A 18 ans, Isaac Lihadji a quitté son club formateur de l'OM afin de signer son premier contrat professionnel avec le LOSC. Son nouvel entraîneur, Christophe Galtier, qui a promis de couver sa pépite, s'est montré très satisfait après les premiers pas de son ailier qui a débuté le match amical face à Mouscron (victoire 2-1 des Dogues).

"Il est en forme, il est dans une grande période d'apprentissage au niveau du positionnement et du jeu. Mais on a vu les qualités qu'on lui connaît avec son pied gauche et sa capacité à accélérer", a déclaré le coach lillois après le match sur le site officiel du club.