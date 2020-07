LOSC - Gérard Lopez : 'Avoir un pied en Belgique est assez formidable !'

En passe de devenir le nouveau propriétaire du Royal Mouscron, Lille peut se frotter les mains et surtout son président Gérard Lopez. L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois a racheté les parts de Pairoj Piempongsant, l'actionnaire du club belge. Présent en conférence de presse, le boss du LOSC s'est ravi de la situation et d'implanter son action en Belgique.

"Avoir un pied en Belgique est assez formidable", se réjouit Lopez. "Quand on voit leur équipe nationale, la présence des internationaux dans les meilleures équipes du monde, on ne peut que saluer la formation belge. Si on aime le foot et que l’on veut élargir son horizon sur l’échiquier européen, c’est bien d’être présent en Pro League." Eden Hazard, Victor Osimhen et peut-être Jonathan David dans les jours à venir. Les Dogues adorent les talents de leurs voisins du nord. Une collaboration plus que bénéfique pour l'avenir lillois.