LOSC - Gérard Lopez annonce une vente imminente et analyse une offre pour le club

La vente du LOSC semble plus proche que jamais. Alors que les comptes du club nordiste sont actuellement dans le rouge, le fonds d'investissement Eliott a poussé Gérard Lopez à vendre ses actions. L'homme d'affaires de 48 ans est l'actionnaire majoritaire des Dogues à hauteur de 20% et devrait prochainement céder le club à un nouveau propriétaire. Dans un communiqué que s'est procuré L'Equipe, Gérard Lopez confirme la vente imminente de Lille et dévoile l'identité du potentiel futur repreneur.

"Je suis heureux que le travail que nous avons effectué et les succès sportifs que nous avons remportés à Lille soient reconnus par des investisseurs étrangers dans ces moments difficiles pour le football français. Je me réjouis de l'intérêt de Merlyn pour le club et je vais examiner cette proposition avec attention et dans les meilleurs délais, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Les difficultés liées au Covid et au contrat de droits TV signifient que le temps est peut-être venu d'un changement de modèle économique avec un nouveau propriétaire" peut-lire dans le communiqué.