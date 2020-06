LOSC - Gérard Lopez assure que Luis Campos va rester à Lille

Passablement agacé par la décision du gouvernement et des instances françaises d'arrêter la saison de Ligue 1, mais aussi par certains pans du fonctionnement du club nordiste, Luis Campos avait brandi la menace d'un départ du LOSC, il y a quelques semaines. Mais finalement, le conseiller sportif du président Gérard Lopez devrait bien rester à Lille. C'est Lopez lui-même qui l'annonce dans une interview à L'Equipe ce mardi. "Il n’y a jamais eu de problème entre nous. Par exemple, Luis veut que nous soyons encore plus proches pour le mercato et que nous décidions ensemble de certaines choses. Aujourd'hui, il a une revanche sportive à prendre. Comme moi. Le LOSC aussi. On travaille sur la constitution de la saison prochaine", assure le président lillois.

Lopez admet tout de même que le dirigeant portugais a ressenti un gros ras-le-bol. "Luis a principalement la haine de la défaite. C’est également mon cas. Je ne la supporte pas. Mais il est à un degré au-dessus. Je ne pensais pas que c’était possible. Le ras-le-bol de Luis est venu d’un sentiment d’injustice. Il était convaincu, comme les joueurs et le reste du club, que nous allions terminer sur le podium", explique Lopez, alors que Galtier et ses hommes ont échoué à la 4e place. "Il s’est énormément investi dans le projet. Il a très mal vécu l’arrêt de la L1. Le fait de devoir accepter une décision parce qu’elle avait été prise à un niveau si élevé (gouvernemental). Il a eu du mal à supporter que l’on s’emballe (pour arrêter). Cela s’est renforcé quand il a vu que les autres reprenaient."