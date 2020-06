LOSC - Gérard Lopez cartonne la LFP

A l'annonce du classement final retenu par la LFP, après l'arrêt définitif du championnat, le LOSC finalement 4ème, a vu ses espoirs de participer à la prochaine Ligue des Champions se réduire en cendres. Après avoir affirmé conserver de bonnes relations en interne avec son conseiller sportif, Luis Campos, malgré une frustration commune suite à cette décision, Gérard Lopez s'est lâché au moment d'aborder le fonctionnement de la Ligue.

Le président de Lille avait d’abord gardé son calme considérant qu'il "était inutile de rajouter à la cacophonie générale". Mais il a choisi de rompre son silence hier, dans les colonnes de L'Equipe. Selon lui, le problème de la LFP "n’est pas une question de personnes, mais de fonctionnement. À ce jour, je ne me rappelle plus combien de comités ou de groupes décisionnaires ont été constitués. Ni leur mode de fonctionnement individuel" décrit-il. Cette mauvaise organisation, qu’il qualifie de véritable "puzzle, rend impossible de pouvoir parler d’une seule voix". Un dysfonctionnement évident pour le dirigeant lillois qui "fait de la LFP une institution faible et amène à une situation rocambolesque". Finalement, il regrette que la France ne dispose pas d'une "Ligue forte" à l'image de "l'Italie, de l’Espagne, et de l'Allemagne, où tout le monde s'est tenu" aux décisions prises.