LOSC - Gérard Lopez est du même avis que Jean-Michel Aulas

Au cours d'un entretien à L'Equipe, Gérard Lopez, le président du LOSC, a livré son avis sur l'arrêt prématuré de la L1 en raison de l'épidémie de coronavirus. Pour rappel, seule la Ligue 1 a statué d'une fin de saison puisque les autres grands championnats (Allemagne, Italie, Espagne et Angleterre) ont ou vont reprendre. Et le dirigeant lillois est visiblement du même avis que Jean-Michel Aulas.

"On a un service juridique qui analyse la situation. J’essaie d’être conciliant sans pour autant faire du mal à mon club. On regardera. Si je n’ai pas pris de position radicalement antagoniste, ce n’est pas, a priori, pour changer actuellement. Mais je remarque que même des gens qui pensaient que l’arrêt était bon à l’époque changent de bord ces derniers jours. On commence à faire l’unanimité. On est allés trop vite en besogne" a-t-il déclaré. Lopez a également profité de cet entretien pour cartonné l'organisation de la LFP.