LOSC - Gérard Lopez imagine deux départs durant le mercato

Troisième de Ligue 1 et qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, le LOSC s'est plutôt bien remis de sa douloureuse phase de poule de Ligue des Champions (1 point seulement). En effet, les Dogues ont repris du poil de la bête en championnat et devraient se renforcer durant le mercato.

Pour Gérard Lopez, le mois de janvier s'annonce mouvementé puisqu'il s'attend à deux départ et un renfort en attaque. "Des ajustements au mercato ? Oui, éventuellement. Avec peut-être un départ en défense et au milieu de terrain. Et puis éventuellement aller chercher un attaquant" a-t-il déclaré.