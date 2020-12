LOSC - Gérard Lopez pourrait être mis à la porte !

Si tout va bien sur le terrain à Lille, avec une première place en Ligue 1 et une qualification pour les 16èmes de finale de Ligue Europa, tout est beaucoup plus compliqué en interne. La première embrouille entre Marc Ingla et Luis Campos, qui n'est plus venu au Domaine de Luchin depuis le mois d'août, a déjà semé le trouble dans le Nord mais la nouvelle information, dévoilée par RMC et L'Equipe ces dernières heures, est encore plus alarmante.

En effet, on apprend que Gérard Lopez, pourtant propriétaire depuis 2017 et président du LOSC, pourrait être débarqué ! Le dirigeant est sous la menace du fonds d'investissement Elliott, qui a prêté de l'argent au club sous forme d'emprunts obligataires. Pour RMC, Elliott pourrait faire valoir ses droits, permis par ces emprunts obligataires réalisés, afin de changer la gouvernance du club ! Ainsi, Lopez pourrait être remplacé par Olivier Létang, l'ancien président du Stade Rennais, qui pourrait arriver avec l'apport d'un nouvel actionnaire.