LOSC - Gérard Lopez prend position sur la fin de saison

Après les récentes polémiques autour des propos de Jean-Michel Aulas, qui avaient suscité une réponse amer de Jacques-Henri Eyraud, c'est au tour de Gérard Lopez de s'exprimer sur les issues potentielles de cette fin de championnat, perturbée par l'épidémie du coronavirus. Pour le président du LOSC, il est inconcevable de ne pas terminer la saison de Ligue 1, quitte à reporter l'Euro 2020.

Sur les antennes d'RMC dans la Team Duga, Gérard Lopez a notamment expliqué que, ne pas finir la saison, pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour l'ensemble des clubs de football professionnels. "La pire des choses qui peut arriver, c'est que le championnat ne se termine pas sur le terrain. Parce qu'il y aura des gagnants et des lésés sur les décisions qui seront prises". Il enchaîne ensuite sur les répercussions d'un tel scénario, "ça va être une catastrophe pour ceux qui jouent la montée et la descente. C'est impossible que ça se passe bien. Ce qu'il faut, c'est terminer le championnat. Si on veut éviter que les décisions soient non sportives, c'est la seule issue possible". Si une compétition doit être sacrifiée, pour le dirigeant lillois, ça doit être l'Euro."Je pense que c'est le moindre mal" explique-t-il. "Quelque part, ça tombe bien car ce n'est pas un seul pays qui sera lésé. Ce n'est pas catastrophique de ne pas jouer cet Euro."