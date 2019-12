LOSC - Gérard Lopez sans pitié pour les flops des mercatos

Dans un entretien accordé à ESPN, Gérard Lopez, le propriétaire du LOSC, a évoqué le modèle économique que le club lillois mène depuis quelques années. En achetant des joueurs à fort potentiel pour de faibles sommes, les dirigeants lillois espèrent, à moyen terme, vendre ces derniers à des prix supérieurs afin d’obtenir des plus-values (Nicolas Pépé a été acheté 10 millions d’euros en 2017 et revendu 90 millions d’euros deux ans plus tard). Critiquable, cette méthode s’avère parfois risquée : les joueurs n’ont pas la progression escomptée et perdent de leur valeur. À cette aune, Lopez ne fait pas dans le détail.

"Si le choix est mauvais, nous nous débarrassons des gens. Si nous réussissons bien, ils se débarrassent de nous et se tournent vers un emploi mieux rémunéré, un plus grand club ou de meilleures opportunités. C’est pourquoi le modèle pour nous doit être progressif. Nous trouvons des joueurs talentueux et nous savons que nous ne pouvons pas les garder trop longtemps, alors nous essayons de vendre au bon moment et nous nous assurons d’en avoir assez pour faire grandir notre club", a-t-il confié plein de franchise. N’en déplaise à Thiago Maia (22 ans) arrivé en 2017 à Lille et qui peine à convaincre.