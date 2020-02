LOSC - Gérard Lopez scelle l'avenir de Victor Osimhen

Arrivé cet été en provenance du Sporting Charleroi contre 12 millions d'euros, Victor Osimhen (21 ans) s'est rapidement imposé comme l'attaquant titulaire au LOSC. Le puissant buteur, auteur de 18 buts et 5 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues, fait déjà l'objet de nombreux intérêts étrangers mais Gérard Lopez compte bien le conserver une saison de plus au Stade Pierre Mauroy.

Invité du plateau de RTL, le président du LOSC a confirmé que le Nigérian serait, sauf surprise, encore un Dogue l'an prochain. "Osimhen sera lillois la saison prochaine. Après, il y a des facteurs que je ne peux pas contrôler comme le fait qu’un club arrive et offre un salaire six ou huit fois supérieur à ce que l’on peut proposer. Mais je pense que parfois, il vaut mieux ne pas prendre un gros salaire et attendre la saison prochaine" a-t-il déclaré. Toutefois, le dirigeant est conscient qu'il sera obligé de vendre des joueurs cet été. "Les droits télés et le sponsoring au niveau français ne permettent pas d’avoir un club avec budget de 130 millions d’euros qui ne perd pas d’argent. La seule façon c’est d’avoir des jeunes joueurs à fort potentiel, et de s’en séparer".