LOSC - Gérard Lopez va vendre le club !

Les bons comptes font les bons amis. Gérard Lopez a eu un rappel de cette expression ces derniers jours par le fonds d'investissement Elliott, qui a prêté de l'argent au LOSC sous forme d'emprunts obligataires. En effet, comme l'annonce L'Equipe ce mercredi, les deux clans discutent depuis hier soir à Londres de la situation économique du LOSC. Le fonds d'investissement, très préoccupé par la situation sanitaire et économique, a demandé des comptes au dirigeant et le pousse vers la sortie. D'ailleurs, les négociations doivent aboutir, au mieux, ce soir, au pire dans 48 heures.

Lopez (48 ans), poussé dehors, va donc vendre le club du LOSC. Nos confrères assurent qu'un communiqué de presse est déjà rédigé pour annoncer la vente du club. Une nouvelle structure devrait racheter les parts du Luxembourgeois : Callisto Sporting SARL, une structure d'investissement. Cette dernière devrait nommer à la tête de Lille Olivier Létang en tant que président. D'ailleurs, pour que la nouvelle direction puisse prendre ses marques, le rendez-vous initialement programmé ce mercredi avec la DNCG a été reporté, à la demande de l'instance. Alors qu'il a emprunté, au total, 225 millions d'euros à Elliott, le LOSC a remboursé 102 millions d'euros. Et ce sont justement ces 123 millions restants (54% des trois emprunts hors intérêts) qui inquiètent le fonds d'investissement. Le fonds s'est d'ailleurs penché sur l'actif joueurs du LOSC, qui pourrait sacrifier Renato Sanches cet hiver. Lopez a alors compris qu'il n'avait plus la main sur son club et finalise donc la vente, pour le bien de son image, mais aussi pour les intérêts du club.