LOSC - Gérard Lopez veut prolonger Loïc Rémy

En février, le LOSC a remporté quatre de ses cinq matchs disputés. Ces succès, Loïc Rémy n'y est pas étranger. Buteur à trois reprises, l'international français (31 sélections) a libéré les Dogues en étant associé à Victor Osimhen. Participatif, adroit devant les cages et expérimenté, l'ancien marseillais fait du bien à l'attaque lilloise, si bien qu'à quelques mois de la fin de son contrat, la question de son avenir est sur beaucoup de lèvres. Début février, il indiquait lui-même qu'il n'était pas encore temps de se pencher sur la question.

Mais les dernières déclarations de son président, Gérard Lopez, l'ont remise au goût du jour. "On va s'asseoir d'ici quelques semaines et discuter tranquillement. Il nous fait du bien sur le terrain et en dehors. Avec lui on sait ce qu'on a. Il a eu des offres cet hiver, nous ne voulions pas qu'il parte et lui non plus, et il en aura encore cet été. Loïc connaît le club et a parfaitement rempli le rôle qui est le sien cette saison. Je n'aime pas me compliquer la vie. J'aimerais bien que nous continuions ensemble. On verra ce qu'il décide" a glissé le patron lillois. Les cartes sont désormais entre les mains de celui qui a inscrit 6 buts en 18 matchs de championnat.