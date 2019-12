Gros coup dur pour le LOSC et Yusuf Yazici. L'international turc de 22 ans, recruté pour 16,5 millions d'euros, s'est gravement blessé ce samedi soir, sur la pelouse du Stade Louis-II à Monaco. D'après Eurosport, le milieu offensif lillois est victime d'une rupture des ligaments croisés d'un genou et déclare donc forfait pour les six prochains mois ! Sa présence pour l'Euro 2020 est plus que compromise.