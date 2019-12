LOSC - Ikoné est conscient de ne pas répondre aux attentes

Invité en conférence de presse, Jonathan Ikoné (21 ans) est revenu sur sa première moitié de saison avec les Dogues. Désigné d’office comme le remplaçant de Nicolas Pépé (parti à Arsenal cet été), le natif de Bondy ne veut pas porter cette responsabilité sur les épaules : "On doit jouer notre jeu et pas faire ce que Nicolas faisait. Je ne suis pas le remplaçant de Nicolas Pépé ou de quelqu’un d’autre".

"Mon début de saison est ainsi car je ne suis pas bon et c’est tout", a-t-il déclaré à son égard. En effet, les performances du néo-international français ne sont pas à la hauteur (4 buts et 2 passes décisives en 22 matchs), tout comme celles de son compatriote Jonathan Bamba (1 but, 4 passes décisives). Pointés du doigt, les deux joueurs gardent la confiance de Christophe Galtier : "Le coach sait que dans une saison, il y a des périodes difficiles. Il nous a remis sur le terrain. Nous on est un peu montés en puissance. L’équipe nous a aidés aussi". "On va essayer de montrer nos qualités jusqu’à la fin de saison", a-t-il conclu, plus optimiste.