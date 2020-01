LOSC - Ikoné revient sur son début de saison mitigé

Après un exercice 2018-2019 éblouissant, Jonathan Ikoné (21 ans) rencontre plus de difficultés cette saison. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 20 apparitions en Ligue 1, le Lillois a vécu une première moitié de saison décevante, loin du niveau qu'il affichait la saison passée. Au micro de Téléfoot, il a évoqué cette baisse de régime. "Le début de saison a été difficile. Je n'étais pas concentré on va dire. On a plus de responsabilités, c'est dur à gérer au début. Cela ne m'a pas fait changer (les départs de certains cadres, ndlr) mais je me mettais plus de responsabilités et il fallait rester pareil" a-t-il expliqué.

Concernant son avenir, le natif de Bondy n'y pense pas encore. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le LOSC, il assure qu'il se penchera sur cette question une fois la saison terminée. "Je ne sais pas, ça dépendra de la fin de saison, comment ça va se terminer et ce que le club veut de moi. Je vais y réfléchir avec mes agents et ma famille."