LOSC - Insultes du frère de Kimpembe : Galtier apporte son soutien à Tuchel

Avant le début de sa conférence de presse, ce jeudi midi, pour évoquer la réception du Toulouse Football Club (samedi soir 20 heures, 26ème journée de Ligue 1), Christophe Galtier, l'entraîneur du Lille OSC, a tenu à adresser un message de soutien à Thomas Tuchel, victime d'insultes de la part du frère de Presnel Kimpembe après la défaite concédée sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-2, résumé et notes), mardi soir lors des 8èmes de finale aller de la Ligue des Champions.

À lire aussi : Le frère de Kimpembe insulte Thomas Tuchel

"C'est plus qu'un manque de respect. Je trouve ça très grave car je sais l'incidence que peuvent avoir de tels propos envers l'homme, le joueur et le groupe. Ça m'a choqué. Certains devraient plus utiliser leur cerveau que leur téléphone", a lancé le technicien des Dogues devant les journalistes.