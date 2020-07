LOSC - Jérémy Pied révèle avoir présenté les symptômes du covid-19

Dans une interview à L'Equipe, Jérémy Pied évoque le confinement et la manière dont il l'a vécu. Une période particulièrement difficile pour lui... "J'ai attrapé le Covid-19 en début de confinement", révèle le défenseur du LOSC, récemment prolongé de deux saisons par le club nordiste. "J'ai d'abord ressenti presque tous les symptômes, sauf la fièvre. Je toussais, je n'avais plus de goût ni d'odorat. J'ai perdu six kilos. Je ne mangeais plus. J'étais très fatigué, tout le temps, comme si j'avais une grosse grippe. Je passais mes journées allongé. J'avais peur pour ma femme et ma fille (2 ans). Mon épouse l'a d'ailleurs attrapé. Je ne voulais pas aller aux urgences car les services étaient surchargés", poursuit-il, assurant être guéri désormais.

"Je n'avais rien fait pour l'attraper. Je ne sais même pas comment cela est arrivé", confie Pied, 31 ans. "J'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte. Si mon exemple pouvait mobiliser et modifier les comportements pour qu'ils soient plus prudents (...) Il y a trois jours, je suis intervenu auprès de mes coéquipiers. Cela ne sert à rien de se sentir invincible. En plus, on peut être asymptomatique et le transmettre sans le savoir. Dans ce cas-là, j'imagine l'énorme culpabilité que l'on doit ressentir."