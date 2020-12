LOSC - Jonathan Bamba pense qu'il y a un coup à jouer en Ligue 1

Le LOSC effectue un bon début de saison. 3es du championnat (23 points), les Dogues sont ambitieux, comme l'a expliqué l'ailier Jonathan Bamba au micro de Téléfoot. "On a un groupe assez ambitieux et surtout de qualité. L'effectif est bâti pour être au top de notre championnat et surtout au niveau européen. Contre le PSG, on sait qu'on est outsiders, à nous de faire la maximum pour pouvoir rester le plus haut possible pour pouvoir titiller le PSG, engranger un maximum de points et on fera les comptes à la fin", a confié le Lillois.

Il a ensuite insisté sur la force de ce groupe lillois : "On a un groupe épanoui, qui vit bien ensemble, ça se ressent sur le terrain. Tout va pour le mieux, donc à nous de continuer sur cette lancée", a-t-il conclu.