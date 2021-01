LOSC - Jonathan David, le premier joueur canadien évoluant en Ligue 1 depuis 1950

Depuis la rentrée de la saison 2020-2021 de la Ligue 1, un joueur a rejoint le LOSC de Lille : Jonathan David. Cet international Canadien est le premier joueur de son pays à évoluer dans le championnat de France de football depuis 1950, avec Ostap Steckiw qui avait évolué dans le club de l’OGC Nice de 1948 à 1950.Découvrons qui est vraiment Jonathan David.

Jonathan David, joueur de soccer

Né le 14 janvier 2000 à Brooklyn aux États-Unis (ce qui fait qu’il est américano-canadien), il a vécu les six premières années de sa vie à Port-Au-Prince à Haïti. Puis il a vécu à Ottawa au Canada avec sa famille. Il a commencé à jouer au football, au soccer comme on dit en Amérique du Nord, à l’âge de dix ans chez les Dragons de Gloucesters ; un an après il passe au Gloucester d’Ottawa où il restera quatre ans. Il passe ensuite dans un autre club de la ville, les Internationals d’Ottawa.

Il se fait découvrir à l’âge de seize ans par Nick Mavromara qui viendra par la suite son agent. Avec lui, Jonathan David va faire des tests en Europe. Ceux du RB Salzbourg et du VfB Stuttgart ont échoués, mais il a réussi à signer un contrat avec le club belge de la Gantoise pour le poste d’attaquant. Il va évoluer dans ce club durant deux ans, de 2018 à 2020. Au début simple remplaçant, ses rares interventions vont faire de plus en plus parler de lui grâce à ses buts dans les dernières minutes de jeu.

Suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19, la saison du Championnat de Belgique de football est arrêté prématurément ;Jonathan David devient vice-champion de Belgique mais également meilleur buteur de la Jupiler Pro League aux côtés de Dieumerci Mbokani avec 18 buts inscrits.

L’attaquant Jonathan David recruté par le LOSCLille

Ce 11 août 2020, Jonathan David quitte La Gantoise et rejoint le LOSC de Lille. Il a signé un contrat à une somme estimée à 27millions d’euros et 5 millions d’euros de bonus. Il devient ainsi le plus gros transfert de l’histoire du club de Lille.

Depuis le début de la saison 2020-2021, il a fait quatre matches avec le LOSC en Ligue 1, a marqué deux buts et réalisé une passe décisive. Il a également évolué en C3 en Ligue Europe2020-2021 où il a joué 5 matches et a réalisé deux passes décisives. La saison en Ligue 1 n’est pas du tout terminée, il reste encore beaucoup de rencontres à disputer ; il faut rappeler aussi que Jonathan David est jeune, il n’a que 20 ans et a encore une grande carrière devant lui !

Les paris sportifs dans le football

L’histoire de Jonathan David et ses potentiels exploits au LOSC font vivre les paris sportifs autour du football et plus particulièrement de la Ligue 1 Uber Eats. Il existe divers paris :classements, victoires, nombre de buts, performances de tel ou tel joueur, etc. Pour chaque pari, on a une cote. Par exemple, si une équipe 1 et une équipe 2 s’affrontent, chacune aura une cote pour la rencontre.

Si l’équipe 1 possède une cote à 1,4, si l’on mise 10€dessus et qu’elle gagne, on remporte 14€ ; soit un gain de4€. Si elle perd, on perd la totalité de la mise. Ces paris sportifs sont organisés et gérés par des bookmakers tels que Betclic, Winamax ou encore Betiton Sport, qui sont des organismes spécialisés et autorisés par l’Autorité de Régulation des Jeux En Ligne (ARJEL). Vous pouvez donc aller sur le site d’un bookmaker et parier sur le prochain match du LOSC en Ligue 1 si vous croyez, comme beaucoup en Jonathan David !