LOSC - Jonathan David est revenu de ses vacances

Jonathan David a enfin débloqué son compteur avec Lille, hier, face à Lorient. De quoi lui permettre de lancer sa saison après 13 matchs compliqués.

Non, Jonathan David n'est pas venu au LOSC que pour les vacances, il est aussi là pour jouer au football. Un peu plus de deux mois après son arrivée, qui a coûté tout de même 27 millions d'euros, le Canadien commence enfin à réciter ses partitions sur les terrains. Le plus gros transfert du LOSC a mis du temps avant de trouver sa place, notamment en raison d'une mauvaise condition physique, mais il est désormais très bien intégré à l'effectif lillois. Et hier, face à Lorient, Jo' David a enfin débloqué son compteur statistique, et même retrouvé son adresse... devant les cages.

Bien en jambes et aidé par la défense lorientaise, qui lui a laissé énormément d'espaces, le Dogue de 20 ans a pu retrouver la lumière des projecteurs. Après 13 matchs sans marquer le moindre but, celui qui avait notamment raté un pénalty face au Celtic le 29 octobre dernier a d'abord distribué une jolie passe décisive à Yazici avant le but de la délivrance, à la 90ème minute. Avant ça, David a échoué à deux reprises devant Paul Nardi, mais a aussi envoyé une frappe sur le poteau, juste avant la pause. Et lorsqu'il a enfin marqué, à la suite d'un subtil enchaînement, tous ses coéquipiers sur le terrain sont venus le féliciter, et le banc a explosé.

"Il avait pas mal de pression par rapport au montant de son transfert"

"Il avait pas mal de pression par rapport au montant de son transfert mais on ne l’a jamais vu paniquer ou stresser. Evidemment, il avait envie de marquer. Depuis le début de saison, il a eu énormément d’occasions et il était dans pas mal de bons coups sans marquer. On est très content pour lui. J’espère que cette première réalisation en appellera d’autres" a glissé Jérémy Pied à Téléfoot.

Christophe Galtier, convaincu que son attaquant allait enfin trouver le chemin des filets, n'a d'ailleurs pas hésité à lui faire jouer les 90 minutes. Et il a été récompensé : "S’il y a bien un match où il méritait de marquer, c’est ce soir. Il a été dans tous les bons coups, très altruiste [une passe décisive]. C’est bien qu’il ait pu marquer ce but avec beaucoup de sang-froid. C’est bien pour lui, c’est bien pour l’équipe". De bonne augure pour Lille et pour Jonathan David, qui est enfin revenu de ses vacances.